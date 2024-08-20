Больше 100 тонн гумпомощи с Урала доставлено в Курск

Жители эвакуированных территорий Курской области встретили машины с гуманитарной помощью, которые несколько дней назад выехали из Екатеринбурга. Большее 100 тонн предметов первой необходимости были направлены в пункты временного размещения учредителями Фонда святой Екатерины.

Волонтеры уже разгрузили три тысячи раскладушек с матрасами, постельным бельем, одеялами и подушками, а также продукты с долгим сроком хранения на склад. В ближайшие часы вся помощь будет распределена среди людей.

Напомним, перечень необходимых жителям Курской области вещей был сформирован при поддержке полпреда президента в УрФО Владимира Якушева, который находится на постоянной связи с штабом ЧС.

Екатеринбург, Елена Сычева

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