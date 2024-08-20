В Екатеринбург прилетели 720 попугаев (ФОТО)

В Екатеринбург из Киргизии привезли 720 попугаев: 450 волнистых, 125 корелл, 80 амадинов, 45 ожереловых и 20 неразлучников.

Как сообщили в пресс-службе УТУ, в багажном отсеке самолета поддерживается температура около 23 градусов, поэтому трехчасовой полет для птиц был комфортным.

«Ввиду того, что пернатый груз прибыл из страны Таможенного Союза, таможенный контроль такого живого груза не проводился. Поэтому птицы отправились в конечный пункт – зоомагазин в Екатеринбурге. Согласно документам, попугаи прошли ветеринарный осмотр и абсолютно здоровы», – отметил и.о начальника Кольцовской таможни им. В.А. Сорокина Михаил Сентяков.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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