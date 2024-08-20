Американец получил русский паспорт и пошел на СВО – он заключил контракт с Минобороны России, и теперь выполняет боевые задачи в составе мотострелкового соединения группировки войск «Центр».

Мужчину зовут Уилл. Он родом из Массачусетса, из Бостона, – по названию родного города он взял себе позывной. У него есть невеста, девушка ждет его в Екатеринбурге. Там он, кстати, и подписал контракт.

Бостон – оператор разведывательного дрона во взводе беспилотных летательных аппаратов. До того как стать гражданином России, он прослужил 10 лет в военно-воздушных войсках США, несколько лет в национальной гвардии Массачусетса и два года в качестве городского советника.

Уилл изучал международную политику и принял решение посетить Россию. В том числе побывал он и в Донецке, а после решил перейти в ряды ВС РФ и подписать контракт с Минобороны России. Сейчас Уилл – результативный оператор БПЛА, сослуживцы приняли его в свой коллектив, доверяя самые сложные боевые задачи.

Екатеринбург, Елена Сычева

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