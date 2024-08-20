Мужчина отсудил 1,3 миллиона рублей за падение на крыльце магазина

Житель Екатеринбурга Сергей смог отсудить крупную компенсацию за полученную травму у входа в магазин «Магнит у дома».

Как сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда, несчастный случай произошел в феврале 2020 года. Мужчина упал на неочищенном от наледи крыльце супермаркета на улице Кузнецова и получил перелом правого бедра. От сильнейшей боли он не мог подняться, и его от магазина унесли на носилках врачи скорой помощи.

Екатеринбуржец прошел длительное лечение и перенес несколько операций. В итоге ему была назначена третья группа инвалидности – в 43 года. На лечение и восстановление Сергей потратил 393 тысячи рублей. Он обратился в Орджоникидзевский суд, требуя взыскать с ПАО «Магнит» потраченные на реабилитацию деньги, а также компенсацию морального вреда.

К делу в качестве ответчиков были привлечены две организации – АО «Тандер» (сеть магазинов «Магнит») и ООО «Гранд» (собственник помещения, в котором расположен магазин). Во время судебного разбирательства назначались судебно-медицинские экспертизы, которые подтвердили причинно-следственную связь между падением мужчины и получением травмы.

Иск екатеринбуржца был удовлетворен частично. Два ответчика солидарно должны возместить Сергею расходы на лечение (315 955 рублей), а также выплатить компенсацию морального вреда – 1 миллион рублей. Как пояснили «Новому Дню» в пресс-службе облсуда, размер компенсации сложился по совокупности причин. Суд учел тяжесть травмы истца, его моральные страдания, длительный срок восстановления, а также учитывалась позиция ответчика «Тандер», который не признавал свою вину. Кроме того, мужчина стал инвалидом, и теперь имеет ограничения в работоспособности.

Ретейлер пытался обжаловать решение, чтобы уменьшить размер компенсации морального вреда. Судебная коллегия по гражданским делам Свердловского облсуда назначила дополнительную экспертизу, и по ее итогам оставила решение суда первой инстанции без изменения. Расходы на экспертизу – 79 500 рублей – возложены на АО «Тандер».

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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