Бывшего проректора УрГГУ уличили в предоставлении неполных сведений о доходах

Прокуратура Ленинского района Екатеринбурга нашла у бывшего проректора Горного университета неполные и недостоверные сведения о доходах и имуществе за 2020-2022 годы. В связи с этим прокурор обратился в суд.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, нарушения, допущенные бывшим проректором, могли являться основанием для увольнения в связи с утратой доверия. Однако проректор сам, желая уклониться от привлечения к дисциплинарной ответственности и увольнения по утрате доверия, расторг трудовой договор по собственному желанию.

Прокуратура обратилась в суд и потребовала изменить основание для увольнения – с «по собственному желанию» на «в связи с утратой доверия». Суд с позицией прокурора согласился.

Скорее всего, речь идет о бывшем проректоре по экономике и развитию Михаиле Китавцеве. В декабре 2023 он также обратился в Ленинский суд, чтобы оспорить представление районного прокурора Гулиева. По мнению проректора, его декларации и доходах были составлены без нарушений, и привлекать его к ответственности было не за что. Однако суд с этим не согласился.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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