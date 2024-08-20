В сквере купцов Агафуровых посадят можжевельники, шалфей и дубы (ФОТО)

В Екатеринбурге благоустроят сквер купцов Агафуровых на улице Антона Валека. Работы должны будут закончиться уже через месяц, до 17 сентября. Об этом говорится в документации на сайте госзакупок.

«Благоустройство группы газонов, в границах отведенных территорий, предусматривает озеленение общественного пространства с узнаваемым архитектурно-ландшафтным обликом, планировочная структура которого увязана с прилегающей территорией. Также учтено архитектурно-ландшафтное развитие территории с учетом композиционных приемов формирования общественных пространств», – сообщается в проекте благоустройства. Подрядчик обновит 6 газонов на площади 642 квадратных метра. В парке посадят 7 черешчатых дубов высотой 2,5-3 метра, 1266 серых спирей, 360 казацких можжевельников, 360 дубравных шалфеев и остроцветковых вейников (суммарно) и 3240 однолетних цветов (львиный зев, агератум). Кроме того, газоны в сквере оградят садовыми бордюрами и украсят корой сосны.

В условиях конкурса на сайте госзакупок указано, что на дубы потратят 190 тысяч рублей, можжевельники предполагается закупить на 959 тысяч рублей, спиреи – на 960 тысяч рублей, другие многолетние растения – на 215 тысяч рублей.

Сейчас проводится конкурс для поиска исполнителя работ, которого выберут 23 августа. Согласно информации с сайта госзакупок, всего на новый сквер собираются потратить 4,8 миллиона рублей.

Фото: сайт госзакупок

Екатеринбург, Дарья Деменева

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