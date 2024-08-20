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Вторник, 20 августа 2024, 14:27 мск

Новости Екатеринбург

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На Урал идут «сильные и очень сильные» ливни

Уральский Гидрометцентр предупреждает о приближении нового циклона, который принесет очень сильные дожди.

По прогнозу синоптиков, ливни пройдут в Пермском крае ночью 21 августа, в Свердловской области – ночью и днем 21 августа. 21-23 августа в районах выпадения сильных дождей возможны подъем уровня воды в небольших реках и подтопление пониженных участков.

22 августа дожди сохранятся на юге Свердловской области, на севере ослабеют, 23 августа приобретут кратковременный характер и будут идти не везде. Температура воздуха 21-23 августа – ночью 8-13 °С, днем 16-21 °С.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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