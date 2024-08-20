Вывезли уже тысячи тонн. «Спецавтобаза» разбирает завалы предыдущего регоператора

«Спецавтобаза» отчиталась о первых 10 днях работы в качестве регионального оператора Западного кластера. С 9 августа предприятие получило этот статус по приказу министерства энергетики и ЖКХ Свердловской области. Прежний регоператор, ООО «ТБО «Экосервис», был, в свою очередь, лишен статуса после мусорного коллапса, устроенного из-за многомиллионных долгов компании перед подрядчиками по вывозу мусора.

Новый регоператор за прошедшие 10 дней вывез с контейнерных площадок свыше 8 тысяч тонн отходов – это вдвое больше, чем предусмотрено нормативами. В пресс-службе предприятия объяснили, что на маршруты ежедневно выходят более 90 единиц техники, в том числе той, которая позволяет разбирать завалы, накопленные во время работы прежнего регоператора. Сейчас наибольшее количество мусоровозов задействованы в Первоуральске, Новоуральске, Полевском и Ревде.

Напомним, с 1 августа 2024 года ТБО «Экосервис» был отстранен от работы и лишен статуса регоператора приказом министерства энергетики и ЖКХ региона после длительных скандалов в Западной зоне Свердловской области – систематические проблемы с вывозом мусора там были спровоцированы неплатежами ООО «ТБО «Экосервис». Подрядчики компании даже обращались в Арбитражный суд, чтобы взыскать миллионы рублей с прежнего регоператора.

Екатеринбург, Елена Сычева

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