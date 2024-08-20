В Нижнем Тагиле вынесли приговор киллеру из 90-х

Тагилстроевский суд Нижнего Тагила вынес приговор Игорю Лобанову – участнику жестокой банды, которая действовала в городе в 1990-х годах. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, в марте 1994 года Лобанов и еще один участник банды согласились на убийство главаря конкурирующей преступной группы.

Убийство было совершено общеопасным способом – киллер открыл по жертве огонь из автомата Калашникова на территории таксопарка. Он произвел не менее 29 выстрелов по автомобилю, в котором находились главарь конкурирующей преступной группы и еще двое мужчин. В результате полученных ранений главарь был убит. Кроме того, в октябре 1995 года по указанию главаря, осужденный и еще один участник банды убили мужчину, который, как они полагали, причастен к убийству одного из знакомых лидера банды. Киллеры подошли к припаркованному автомобилю, где находился потерпевший, и выстрелили в него не менее 17 раз, ранив в голову, туловище и конечности. Потерпевший скончался.

Осужденным на стадии предварительного следствия заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. Прокурор в судебных прениях просил суд назначить мужчине наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Суд приговорил его к 7 годам 8 месяцам лишения свободы общего режима. Осужденный взят под стражу в зале суда.

Уголовные дела в отношении главаря и другого участника банды рассматриваются в Тагилстроевском и Ленинском районных судах г. Нижний Тагил.

Нижний Тагил, Елена Владимирова

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