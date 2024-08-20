Объявлен соперник Штыркова на ближайший бой в RCC

Уральский боец Иван Штырков выйдет в октагон уже в октябре в рамках турнира RCC 20. Его соперником станет другой топовый тяжеловес Хадис Ибрагимов. Трехраундовый поединок по правилам ММА пройдет в весовой категории до 100 кг.

Изначально планировалось, что у Ивана будет бой против Владимира Минеева, встреча была намечена на 2025 год, но из-за перелома руки у Минеева встречу пришлось перенести, а Штыркову подыскать другого соперника.

Хадис Ибрагимов – чемпион сразу нескольких организаций. В его активе титулы M-1, «Наше дело», Ural FC и Hardcore. Хадис успел запомниться и в RCC: на номерном турнире он выдал «Бой вечера» против чемпиона Top Dog Олега Фомичева, а затем стал звездным ведущим масштабного турнира по кулачным боям от RCC Hard.

Иван Штырков – главная звезда и лицо RCC во второй раз в этом году выйдет в клетку в столице единоборств России. В мае Уральский Халк нокаутировал экс-чемпиона ACB и экс-бойца UFC Гаджимурада Антигулова, теперь Ивана ждет еще один серьезный вызов в карьере.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube