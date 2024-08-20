Депутат ЕГД Алексей Вихарев приобрел квадрокоптеры для участников СВО (ФОТО)

Депутат Екатеринбургской городской думы Алексей Вихарев снова помог участникам специальной военной операции оборудованием.

К депутату обратился его давний знакомый – военнослужащий Матвей, который попросил для себя и своих сослуживцев два квадрокоптера. Квадрокоптеры Mavic для бойцов нашли, хотя они стоят дорого и не везде есть в наличии. Зато они служат хорошими помощниками нашим ребятам, отметил Алексей Вихарев.

Прихожане Свято-Троицкого Храма тоже стараются помогать участникам СВО – они уже отправили туда пять мотоциклов «Урал» и несколько рабочих механизмов, но для них нужны дорогостоящие запчасти. Алексей Вихарев выделил средства для их покупки. «Сегодня техника и электроника на передовой – это то, что спасает жизни нашим военным. Нужно помогать!» – подчеркнул депутат.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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