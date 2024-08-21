В северной части ЕКАД построят трехуровневую развязку (СХЕМА)

В Свердловской области запланирована масштабная реконструкция Екатеринбургской кольцевой автодороги. Ее частью станет строительство трехуровневой развязки на пересечении с Березовским трактом, сообщили в ДИПе.

«Развязка с Березовским трактом – новый уровень сложности в инженерных решениях. Однако он оправдан с логистической и экономической точек зрения. Возведение трехуровневой развязки станет серьезным профессиональным вызовом и для проектировщиков, и для строителей, и для заказчика. Но, уверен, общими усилиями мы справимся с этой задачей», – отметил первый заместитель начальника Управления автомобильных дорог Свердловской области – главный инженер Владимир Оглоблин.

Развязка в три уровня появится в области впервые. На первом сохранятся существующие транспортные связи, они будут оформлены в виде кольца. Второй уровень – это Березовский тракт. Третий уровень – это ЕКАД.

Реконструкцию ЕКАД дорожники проведут без полного ограничений движения. Изменятся только схемы организации движения на съездах и въездах.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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