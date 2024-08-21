Хозяйка мастифа выплатит 110 тысяч рублей за нападение пса на друга сына

Свердловский областной суд оставил в силе решение первой инстанции, по которому хозяйка тибетского мастифа заплатит 110 тысяч рублей другу своего сына, которого покусала собака.

Как сообщили в пресс-службе облсуда, в январе 2023 года в Белоярском подросток зашел во двор частного дома, где живет его друг с матерью – женщина должна была отвезти мальчиков на тренировку. Во дворе на школьника бросился хозяйский тибетский мастиф и укусил за левую ногу. Хозяйка собаки не обратила на это внимания, просто отвезла детей в секцию.

Мать пострадавшего узнала о травме сына от тренера и вызвала cкорую. Лечение и вакцинация заняли несколько месяцев, в течение которых подросток был вынужден пропускать занятия по баскетболу и тайскому боксу. На ноге у пострадавшего остались шрамы, мальчик теперь боится крупных собак.

Инспектор ПДН в возбуждении уголовного дела отказал. Прокурор в интересах мальчика обратился в суд, где просил взыскать с хозяйки пса 200 тысяч рублей компенсации морального вреда. Октябрьский районный суд Екатеринбурга удовлетворил требования частично и обязал ответчицу выплатить 110 тысяч.

Ответчица не согласилась с решением и обратилась с апелляционной жалобой в вышестоящую инстанцию, но безуспешно.

Белоярский, Елена Владимирова

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