В УрФО за семь месяцев построили почти на 10 процентов больше жилья, чем в прошлом году

В УрФО за семь месяцев текущего года построено на 7,4 процента жилья больше, чем в аналогичный период прошлого года. Об этом говорят данные Росстата. Всего речь идет о 5,4 миллионах квадратных метров. «Объем строительства многоквартирного жилья в УрФО превысил 11,7 млн кв. м. В текущих условиях перед стройкомплексом стоит задача сохранения набранных темпов развития для достижения показателей, установленных Указом Президента. Это обеспечение каждого жителя общей площадью не менее 33 кв. метра к 2030 году и не менее 38 кв. метра к 2036 году», – отметил уральский полпред Владимир Якушев.

Наибольший прирост продемонстрировали Тюменская и Курганская области, где увеличение темпов ввода жилья составил 23% и и 18% соответственно.

В настоящее время в УрФО в разной степени строительной готовности находится 1 119 многоквартирных домов. 99,6% площади новостроек реализуется в рамках проектного финансирования по счетам эскроу.

Напомним, что в соответствии поручением президента РФ в Уральском федеральном округе в 2023 году обеспечен рекордный уровень ввода жилья – свыше 9,4 млн кв. м, что на 11,5% больше, чем в 2022 году.

Екатеринбург, Елена Васильева

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