В переулке Красном горит жилой дом (ФОТО)

В Екатеринбурге в переулке Красном произошло возгорание в жилом доме. Как сообщает корреспондент «Нового Дня», горит одна из квартир на девятом этаже. Жильцы подъезда эвакуированы.

На месте работают пожарные, дежурят машины скорой помощи. О причинах возгорания пока ничего неизвестно, но, как сообщают очевидцы, квартиру, в которой вспыхнул огонь, сдавали девушкам-иностранкам из Азии.

Екатеринбург, Елена Васильева

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