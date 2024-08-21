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Среда, 21 августа 2024, 09:56 мск

Новости Екатеринбург

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В переулке Красном горит жилой дом (ФОТО)

В Екатеринбурге в переулке Красном произошло возгорание в жилом доме. Как сообщает корреспондент «Нового Дня», горит одна из квартир на девятом этаже. Жильцы подъезда эвакуированы.

На месте работают пожарные, дежурят машины скорой помощи. О причинах возгорания пока ничего неизвестно, но, как сообщают очевидцы, квартиру, в которой вспыхнул огонь, сдавали девушкам-иностранкам из Азии.

Екатеринбург, Елена Васильева

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