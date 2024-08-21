Обнаружитель дрона отправили бойцам СВО уральские таможенники (ФОТО)

Уральские таможенники отправили бойцам СВО обнаружитель дрона. Как рассказали в ведомстве, сын сотрудницы Кольцовской таможни служит в одном из подразделений, которому потребовалось это оборудование. На просьбу о помощи откликнулись коллеги.

«Коллективы таможен всего Урала откликнулись на просьбу и оперативно собрали средства. Их хватило не только для покупки запрашиваемого оборудования, но и на мониторы для видеонаблюдения, противопожарные одеяла, медицинские средства и продукты питания. Мы надеемся, что помощь поможет сохранить жизни бойцам и приблизит нашу победу», – отметил начальник Уральского таможенного управления Алексей Фролов.

Все закупленное оборудование таможенница передала лично в руки сыну и его сослуживцам.

С начала 2024 года сотрудники ведомства собрали около 4,5 млн рублей в помощь бойцам СВО.

Екатеринбург, Елена Сычева

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