В Екатеринбурге обновят 28 остановок

В Екатеринбурге до конца года обновят 28 остановок. «Это будут навесы нового типа», – отмечают в мэрии. Их размер будет на 1,5 метра больше, чем у старых: ширина составит 2,25 метра, высота – 2,2 метра, а длина – 4,6 метра. На остановках появятся также камеры и электронное табло, где можно будет посмотреть движение общественного транспорта.

Точный перечень, где появятся новые навесы, пока не утвердили. Предположительно, обновят остановки: «Таганский ряд», «Белякова», «ТК Современник», «Данилы Зверева», «Ясная», «Чкалова», «Музей Бажова», «Педуниверситет», «Бабушкина», «Донбасская», «Университет путей сообщения», «Черепанова», «Колмогорова», «Черкасская», «ЦПКиО», «Дом кино», «НПП Старт», «ТРЦ Комсомолл», «Бычковой», «Институт дерматологии», «Братская», «Рижский».

Екатеринбург, Дарья Деменева

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