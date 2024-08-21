Средняя цена нового авто превысила 2,3 миллиона рублей

В Свердловской области растет спрос на новые легковые автомобили. За первые семь месяцев 2024 года он увеличился на 69,5%, фиксируют эксперты сервиса «Авито авто». На рынке преобладают отечественные и китайские автомобили, а средняя цена новой машины составила 2 360 000 рублей (рассчитана как медианная цена по объявлениям о продаже).

По данным платформы, самыми востребованными марками в первой половине года оказались ВАЗ (Lada), «Москвич 3», Chery, Geely и Changan. Они же вошли в топ-5 по количеству объявлений. Лидером по динамике спроса стал Changan (рост более чем в 3,2 раза), а по динамике предложения – «Москвич» (в 6,3 раза).

Топ-3 по спросу полностью состоит из моделей российских автопроизводителей – Lada Granta, «Москвич» и Niva Legend (стоимость от 1 до 2 миллионов рублей).

«Сегодня лидерами по спросу среди новых автомобилей в России остаются представители отечественного автопрома, но есть предпосылки для еще большего усиления позиций авто китайских производителей. Уже сейчас, по итогам января-июля 2024, суммарная доля китайских моделей из топ-10 в предложении почти в два раза больше, чем российских: 23,8% против 13,25%. При этом они же лидируют по динамике спроса», – рассказал Артем Хомутинников, руководитель по продажам новых автомобилей в «Авито».

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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