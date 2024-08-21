российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 21 августа 2024, 13:05 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

Транспортная прокуратура проверит, что за самолет несколько дней кружит над УВЗ

Уральская транспортная прокуратура организовала проверку сообщений СМИ о том, что над Уралвагонзаводом несколько дней кружит неизвестный самолет.

Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, в средствах массовой информации выявлена публикация о полете неизвестного самолета над Нижним Тагилом. Уральской транспортной прокуратурой организованы надзорные мероприятия, по результатам которых будет дана оценка соблюдению законодательства о безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

В ведомстве отметили, что сейчас устанавливается, кому принадлежит самолет.

Нижний Тагил, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Россия,