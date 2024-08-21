Транспортная прокуратура проверит, что за самолет несколько дней кружит над УВЗ

Уральская транспортная прокуратура организовала проверку сообщений СМИ о том, что над Уралвагонзаводом несколько дней кружит неизвестный самолет.

Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, в средствах массовой информации выявлена публикация о полете неизвестного самолета над Нижним Тагилом. Уральской транспортной прокуратурой организованы надзорные мероприятия, по результатам которых будет дана оценка соблюдению законодательства о безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

В ведомстве отметили, что сейчас устанавливается, кому принадлежит самолет.

Нижний Тагил, Елена Васильева

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