Отец заплатит дочери 45 тысяч за пощечину

В Екатеринбурге отец заплатит своей взрослой дочери 45 тысяч рублей за рукоприкладство – во время семейной ссоры из-за общей квартиры мужчина дал пощечину девушке. Она обратилась с иском в суд.

Изначально Анна просила взыскать с отца 150 тысяч рублей компенсации морального вреда. Железнодорожный суд удовлетворил иск частично, взыскав с ответчика 45 тысяч рублей.

По итогам апелляции решение было оставлено без изменений, сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Екатеринбург, Елена Сычева

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