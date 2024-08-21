Отец заплатит дочери 45 тысяч за пощечину

В Екатеринбурге отец заплатит своей взрослой дочери 45 тысяч рублей за рукоприкладство – во время семейной ссоры из-за общей квартиры мужчина дал пощечину девушке. Она обратилась с иском в суд.
Изначально Анна просила взыскать с отца 150 тысяч рублей компенсации морального вреда. Железнодорожный суд удовлетворил иск частично, взыскав с ответчика 45 тысяч рублей.
По итогам апелляции решение было оставлено без изменений, сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.
Екатеринбург, Елена Сычева
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