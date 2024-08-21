Первоуральца будут судить за попытку продажи 40 килограмм наркотиков

Прокуратура направила в суд уголовное дело о покушении на продажу 39,5 кг наркотиков и легализации преступных доходов на сумму свыше 11,2 млн рублей. Перед судом предстанет 37-летний житель Первоуральска.

По версии следствия, в 2022 году фигурант вошел в состав ОПГ, в которой выполнял функции курьера и руководителя оптового склада наркотических средств. Ему сообщали координаты нахождения наркотиков, которые он потом фасовал мелкими партиями и делал «закладки».

Сотрудники правоохранительных органов изъяли из незаконного оборота свыше 39,5 кг наркотиков. Полученную от продажи зелья криптовалюту обвиняемый конвертировал в российские рубли на сумму свыше 11,2 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Первоуральский городской суд для рассмотрения по существу.

Первоуральск, Елена Владимирова

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