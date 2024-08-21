Ципсошники угрожают уральскому депутату убийством и разборками с полицией

Депутату Госдумы Максиму Иванову, который активно занимается вопросами помощи участникам СВО, пришло письмо с угрозами.

«В тексте – драматическая, душераздирающая история о том, что некто знает обо мне всё, предвещает мне автокатастрофу, падение с высоты, удар током. Плюс намекают, что найдут у меня какие-то наркотики, отобранные видимо у Зели, и ещё что-то. Фантазеры! Видимо, они предполагали, что на этом месте я очень сильно испугаюсь. Поэтому сразу же, не отходя от кассы, предложили мне «крышу», чтобы этого всего не произошло. Как великодушно!» – поделился парламентарий в телеграм-канале.

Максим Иванов заявил, что подготовил заявление в правоохранительные органы и продолжит поддержку СВО.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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