Теплолюбивые птицы начали готовиться к миграции на юг

Теплолюбивые птицы, проживающие на Урале, начали готовиться к миграции на юг. Первыми регион покинут насекомоядные, в частности, журавли. Они уже начали сбиваться в стаи и учить летать родившееся нынешним летом потомство.

После журавлей, покидающих пределы области с началом листопада, на юг полетят стрижи и ласточки. По словам специалистов-орнитологов, эти птицы проводят зиму в Северной Африке и Саудовской Аравии. Следующими в теплые края улетят кукушки, кулики и некоторые виды уток.

После насекомоядных свою миграцию начнут растительноядные птицы. Последними пределы области покинут зимующие и кочующие птицы. Наиболее характерные представители этой группы птиц в Свердловской области – свиристели, чечетки, щуры и маленькие арктические птички – пуночки. Они не покидают территорию региона, а перемещаются в поисках более теплого климата и достаточного количества пищи.

Екатеринбург, Елена Васильева

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