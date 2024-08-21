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Среда, 21 августа 2024, 14:15 мск

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Депутат свердловского заксо ушел добровольцем на СВО (ФОТО)

Депутат заксобрания Свердловской области Алексей Коробейников («Единая Россия») ушел добровольцем на СВО. «Заключил контракт с Минобороны и добровольцем ушел на фронт. Контракт предполагает регулярные командировки для выполнения боевых и специальных военных задач в зоне проведения СВО. Это уже моя восьмая по счёту поездка на Донбасс. Предыдущие семь были с гуманитарной миссией – доставляли груз для наших бойцов», – сообщил Коробейников в своих соцсетях.

Алексею Коробейникову в сентябре исполнится 46 лет, у него два высших образования – юридическое и экономическое. Депутатом заксо избирался несколько раз, впервые – в 2011 году. С 2022 года работал заместителем генерального директора ООО «АГРО-АКТИВ».

Фото из телеграм-канала Алексея Коробейникова

Екатеринбург, Елена Владимирова

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