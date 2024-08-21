В Екатеринбурге убрали ограждения-«трусы» (ФОТО)

В Екатеринбурге на улице Малышева, где идет масштабный ремонт дороги и тротуара, убрали уродливые ограждения, прозванные в народе «трусами» за специфический внешний вид. Их сложили в стопки и привязали к столбам цепями – чтобы не украли и не сдали в металлолом.

Как пояснили «Новому Дню» в администрации Екатеринбурга, возвращать снятые ограждения, сильно проржавевшие и потерявшие товарный вид, на место не будут. Но и совсем не уберут. «Ограждения должны стоять там по предписаниям ГИБДД. На время ремонта дороги их уберут и установят новые», – сказали в пресс-службе мэрии.

Три года назад во время объезда дорог глава администрации Алексей Орлов давал поручение главе комитета по благоустройству Тамаре Благодатковой избавиться от ограждений там, где это позволяют нормативы безопасности.

Екатеринбург, Елена Сычева

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