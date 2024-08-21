Telegram и WhatsApp работают со сбоями

Российские пользователи жалуются на сбой в работе популярных мессенджеров Telegram и WhatsApp. Причем, по сообщениям в соцсетях, не работают десктопные версии (для ПК), а мобильные приложения исправны.

С мессенджером Telegram сбои регистрируются в Москве, Екатеринбурге, Казани, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде. Примерно та же география у сбоев WhatsApp, по данным сервиса Downdetector.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube