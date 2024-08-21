Нянечкам и уборщицам проиндексируют зарплату на 17,5%

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление об индексации заработной платы бюджетникам на 17,5% с 1 октября. Решение коснется работников муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений, на которых не распространяется действие президентских указов.
Как уточнили в мэрии, к таким категориям относятся младший персонал детских садов (нянечка, помощник воспитателя, повар, кладовщик, прачка) и школ (уборщица, сторож, вахтер, гардеробщик, дворник). Также повысится зарплата младших специалистов учреждений дополнительного образования, физкультуры и спорта.
Заработная плата педагогов индексируется согласно указам президента РФ. Так, с 1 января 2024 года зарплата работников сфер образования, здравоохранения, соцобеспечения, культуры и науки была проиндексирована на 9,8%.
Екатеринбург, Ангелина Сергеева
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