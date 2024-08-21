Уральская непогода загоняет животных зоопарка в зимние вольеры

На Урале уже чувствуется приближение осени: практически каждый день МЧС предупреждает свердловчан о сильных дождях, температура не поднимается выше 20 градусов, а солнце давно уже не выходит из-за облаков. В связи с этим многих животных в екатеринбургском зоопарке совсем скоро переведут в зимние вольеры.

Как рассказала «Новому Дню» заведующая научно-просветительским отделом Анна Постовалова, животных переводят в зимние вольеры, когда ночные температуры опускаются ниже 10-15 градусов. Обычно это происходит в сентябре.

«Попугаи являются самыми замерзающими, поэтому они переходят раньше всех в зимние вольеры. Если переводят птиц, то уже насовсем. Однако некоторые животные в зоопарке в переходный период могут легко перемещаться внутри и на улице – это обезьяны и хищники. Дольше всех на улице остаются эму, кенгуру – эти животные очень хорошо приспособлены к прохладным температурам», – уточнила специалист.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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