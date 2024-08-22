Пластинки Мэрилина Мэнсона и Майкла Джексона отправили назад в Германию из-за ошибки (ФОТО)

Жительница Екатеринбурга купила за границей несколько десятков виниловых пластинок, но ошиблась при оформлении посылки.

Как сообщили в пресс-службе УТУ, на имя екатеринбурженки поступила посылка из Германии, в таможенной декларации к которой было заявлено 48 виниловых пластинок известных музыкантов, в том числе – Мэрилина Мэнсона, Майкла Джексона и группы Limp Bizkit. Однако при досмотре выяснилось, что внутри коробки не 48 пластинок, а 61.

Таможенникам получательница рассказала, что купила пластинки на фестивале за 437 евро для личной коллекции винила.

«При заказе товаров из-за рубежа покупателям важно помнить о необходимости точного декларирования товаров. Кроме того, необходимо учитывать и нормы беспошлинного ввоза в международных почтовых отправлениях: 200 евро и 31 килограмм», – подчеркнул начальник Екатеринбургской таможни Эдуард Туранов.

В отношении екатеринбурженки возбудили дело об административном правонарушении за недекларирование товаров. А посылку она решила не получать, пластинки отправились обратно в Германию.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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