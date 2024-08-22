Студент театрального института отдал мошенникам почти 2,4 миллиона кредитных рублей

В УМВД Екатеринбурга рассказали о новой схеме, которой пользуются интернет-мошенники для обмана горожан.

Студент Екатеринбургского государственного театрального института оставил заявку на вакансию на популярном сайте по поиску работы. С ним связалась девушка и представилась менеджером интернет-ресурса. Она предложила соискателю пройти регистрацию в мессенджере, чтобы получить удаленную работу, которая заключалась в том, чтобы вносить деньги на счета и извлекать из этого выгоду (по сути, обналичка). Студент согласился и зарегистрировался в боте @global_2x_bot. После чего молодой человек в течение недели по инструкции аферистов оформил на себя несколько крупных кредитов и перевел все деньги на указанные счета.

После серии таких операций банк заблокировал карту студента. Он сообщил об этом «менеджеру» и отказался от дальнейшего сотрудничества, на что девушка стала угрожать ему судом. После этого парень понял, что его обманули мошенники, и обратился в полицию.

Общий ущерб от общения с «работодателями» составил 2 миллиона 394 тысячи рублей. Эти деньги студент взял в кредит. Также оказалось, что сайт, где он оставил заявку, был доменным фишинговым ресурсом, которым часто пользуются киберпреступники в Рунете.

В отделе полиции № 5 УМВД Екатеринбурга возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере». Сотрудники уголовного розыска предпринимают комплекс необходимых оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление причастных лиц, сообщили в пресс-службе городской полиции.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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