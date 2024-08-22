На Урале начинается активный охотничий сезон

Во всех охотничьих хозяйствах Свердловской области ведется активная подготовка к приему охотников на пернатых. Сезон охоты боровую дичь, в том числе уток, тетеревов, глухарей, рябчиков и т.д. официально откроется 1 сентября и продлится до 30 ноября. Наплыва охотников егеря и распорядители охоты ждут уже утром 1 сентября. Сейчас в лесах области относительно тихо и спокойно. Иногда, правда, раздаются одиночные выстрелы, но егеря не обращают на них особого внимания, так как с 25 июля была разрешена охота на болотно-луговую и полевую дичь с подружейными собаками – спаниелями, легавыми.

Кроме того, с 1 августа в охотохозяйствах области открыла охота на кабана, волка и бурого медведя, а с 20 августа – на самцов косуль. С 1 сентября и до конца месяца будет также разрешена охота на самцов лося на реву.

Екатеринбург, Елена Васильева

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