Через два дня на Урале станет тепло и сухо

Сегодня в Свердловской и Курганской областях идут дожди, местами сильные, но к выходным они закончатся.

Как сообщает Уралгидрометцентр, понемногу циклон будет отодвигаться на восток, в центр Западной Сибири. Завтра осадки ослабеют до небольших. В Екатеринбурге днем 23 августа существенных осадков не ожидается. Температура воздуха ночью 8-13°, днем 16-21°.

Затем до середины следующей недели ожидается преобладание сухой погоды, температура повысится: 24-25 августа ночью 6-11°, днем 18-23°, 26-27 августа ночью 9-13°, днем 21-25°.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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