Сегодня – День российского флага

Сегодня в России отмечается День российского флага. Этот праздник установлен в память о событиях 22 августа 1991 года, когда после победы над ГКЧП над Домом правительства РФ был поднят российский триколор. Он сменил на штативе красный, который служил символом страны до 1991 года.

Собственно же трехцветный российский флаг впервые был использован во времена правления царя Алексея Михайловича в 1669 году. Его подняли над первым русским кораблем «Орел». В качестве государственного триколор был утвержден Петром I в 1705 году. Белый цвет в триколоре означает чистоту и благородство, синий – веру, верность, тяготение к возвышенному, красный – державность, мужество.

Екатеринбург, Елена Васильева

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