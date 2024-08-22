Уральские врачи спасли женщину, у которой в родах остановилось сердце из-за крайне редкого и опасного осложнения

Уральские врачи спасли молодую женщину, у которой во время родов остановилось сердце. Как сообщает департамент информполитики Свердловской области, у 36-летней пациентки произошла эмболия околоплодными водами. Это опасное и чрезвычайно редкое осложнение.

«Пациентка поступила в ЕКПЦ для родоразрешения естественным путем на 39 неделе беременности с гестационным сахарным диабетом. Женщине выполнили УЗИ, КТГ плода и общеклиническое обследование. Так как все показатели были в норме, провели стимуляцию родовой деятельности. Через шесть часов индукции она почувствовала боль за грудиной, у нее произошла остановка дыхания, а у ребенка резко снизилась частота сердечных сокращений», – рассказал заведующий акушерским стационаром № 1 ЕКПЦ, врач акушер-гинеколог Дмитрий Гимранов.

Акушеры-гинекологи провели экстренное кесарево сечение, чтобы спасти ребенка. Едва малыш появился на свет, у екатеринбурженки остановилось сердце. Врачи непрерывно в течение десяти минут реанимировали пациентку и с четвертой попытки добились стабильного сердечного ритма. Затем еще два часа специалисты ЕКПЦ боролись с кровотечением, открывшимся в результате нарушения свертываемости крови. Для определения дальнейшей тактики лечения пациентку, подключенную к аппарату ИВЛ, осмотрел врачебный консилиум. Было принято решение перевести молодую маму в свердловскую областную больницу № 1.

На четвертые сутки после операции, когда усилиями сотрудников отделения реанимации все жизненно важные показатели пришли в норму, пациентку сняли с аппарата ИВЛ и перевели во второе хирургическое отделение. Там лечение продолжилось.

Кроме этого, медпомощь потребовалась новорожденному ребенку свердловчанки: его состояние оценивалось как тяжелое из-за перенесенной асфиксии. Медики ЕКПЦ 72 часа проводили крохе аппаратную гипотермию, снижая температуру его тела до уровня 33,5-34 градусов. Методика позволяет уменьшить метаболические потребности организма и энергодефицит клеток, а также побороть воспаление. В течение десяти суток малыш находился в реанимации, после проходил лечение в отделении патологии новорожденных. Через три недели ребенка выписали домой.

Как отмечают специалисты, патогенез эмболии околоплодными водами пока до конца не изучен. Большинство случаев происходит во время родов. Считается, что при попадании околоплодных вод в сосудистую сеть матери в плазме крови увеличивается концентрация веществ, которые могут способствовать респираторному и сердечнососудистому коллапсу. Частота встречаемости такого осложнения составляет в среднем примерно 1 случай на 20 тысяч родов.

Екатеринбург, Елена Васильева

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