В Свердловской области почти на четверть выросло количество особо тяжких преступлений

В Свердловской области за семь месяцев выросло количество особо тяжких преступлений. Их совершено на 24,6 процента больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, сообщает пресс-служба свердловской областной прокуратуры.

Всего в регионе за семь месяцев зарегистрировано 28215 преступлений, что на 3,7 % меньше показателей того же периода прошлого года, на города и поселки пришлось 25 тысяч 411 преступлений, на сельскую местность – 2797. К категории небольшой тяжести относятся 46,9 процента преступлений, а 30,9 процента преступлений квалифицированы как тяжкие и особо тяжкие.

На 15,3 процента сократилось число преступлений средней тяжести, на 5,7 процента – преступлений небольшой тяжести, но на 4,4 процента возросло число тяжких. В ходе их совершения погибли 334 человека, тяжкий вред получили 525 граждан, при этом на сельскую местность пришлось 24,6 процента погибших. Всего в Свердловской области преступления совершили 11 тысяч 983 человека.

Екатеринбург, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube