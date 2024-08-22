В полиции рассказали, какие марки машин наиболее популярны у автоугонщиков

В Свердловской области за семь месяцев 2024 года зарегистрировано 47 краж автомобилей. Больше половины случаев приходится на Екатеринбург. Как сообщил начальник отделения по борьбе с посягательствами на автотранспорт ГУ МВД России по Свердловской области Евгений Крыжановский, чаще всего преступники похищают машины марок «Тойота», «Лексус», «Хендай» и «Киа». В основном украденные иномарки расходятся на запчасти – из-за западных санкций в России сейчас возник их дефицит.

По словам полицейского, кражей иномарок промышляют организованные банды. Часто грабители используют кодграббер, чтобы взломать автосигнализацию. Реже в ход идут подручные средства типа линейки, или машину вскрывают через разбитое окно. Также были случаи, когда автомобили похищались с помощью автоэвакуатора.

«Как защититься от угона и кражи? Обязательно страхуйте машину по КАСКО. Не передавайте ключи от автомобиля в сомнительных автосервисах или автомойках. При продаже машины не фотографируйте ее рядом с вашим домом или работой. Как показывает практика, именно с этих мест машины чаще всего и угоняют.

Также неплохо на заключение сделки по продаже автомобиля брать родственника, друга или знакомого – чтобы продавец не был один. Если у вас украли машину, то не спешите размещать это объявление во всех соцсетях. Часто этим пользуются мошенники: они звонят потерпевшему и предлагают информацию об украденной машине за денежное вознаграждение, а потом исчезают с деньгами. И человек становится дважды потерпевшим», – рассказал Евгений Крыжановский.

По сравнению с 2023 годом число краж автомобилей в Свердловской области снизилось, но при этом увеличилось количество угонов – 153 случая за семь месяцев. Речь идет о ситуациях, когда человек завладел чужим автомобилем, чтобы покататься, а не присвоить его. Чаще всего угоняют машины ВАЗ, и делают это либо подростки, либо люди в алкогольном опьянении.

Раскрываемость этих преступлений в Свердловской области достигла 91%, сообщил Евгений Крыжановский.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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