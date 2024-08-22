Екатеринбурженка продала квартиру, чтобы отдать мошенникам деньги

Жительница Екатеринбурга отдала мошенникам почти 4 миллиона рублей. Женщине позвонила неизвестная и сообщила, что в настоящее время в России проходит «реформа Пенсионного фонда», поэтому ей положена компенсация за два года рабочего времени на прежнем месте трудоустройства. Ей предложили уточнить всю информацию в МФЦ, но женщина отказалась, и ей предложили сделать это дистанционно.

После женщине пришло сообщение о подозрительной активности в ее учетной записи. И тогда с ней связалась якобы специалист «Госуслуг», которая переключила ее на лжесотрудника Росфинмониторинга. Тот сообщил, что на женщину пытаются взять кредиты и предложил оформить «зеркальные займы», а деньги перевести на «безопасные ячейки». Также он убедил женщину купить сотовый с функцией бесконтактной оплаты и через него вносить деньги.

Сначала она сняла со счета своей кредитки 279 тысяч рублей и внесла всю сумму на указанный неизвестным счет. Затем под диктовку «куратора» оформила несколько банковских кредитов на общую сумму 1 млн 372 тысячи рублей, обналичила деньги и также передала мошенникам.

Спустя некоторое время лжеспециалист Росфинмониторинга предупредил собеседницу, что мошенники могут воспользоваться ее персональными данными и продать ее квартиру. Преступник убедил ее «опередить» мошенников. Екатеринбурженка согласилась, через агентство недвижимости продала жилье за 2,5 млн – и тоже отдала деньги мошенникам.

«После совершения сделки женщина, наконец, решила обратиться в правоохранительные органы, чтобы написать заявление о попытках неизвестных оформить на нее кредиты и продать ее жилье. В ответ на данное намерение собеседницы неизвестный сообщил, что этого делать не нужно, в этот момент потерпевшая поняла, что все это время ее «разводили» мошенники», – сообщили в полиции Екатеринбурга.

Возбуждено и расследуется уголовное дело о мошенничестве.

Екатеринбург, Елена Сычева

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