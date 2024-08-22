РЖД заплатит параолимпийцу полтора миллиона рублей за инвалидность и утрату дохода

Свердловский областной суд поставил точку в многолетней тяжбе свердловского параолимпийца с ОАО «РЖД».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе судебного органа, в январе 2000 года несовершеннолетний Алексей Е. получил травму на железнодорожных путях в Красноуральске. Ребенку ампутировали часть ноги. В результате травмы Алексею была установлена ​​2 группа инвалидности бессрочно.

В 2015 году Мещанский районный суд Москвы взыскал с ОАО «РЖД» в пользу Алексея ежемесячными платежами в счет возмещения вреда здоровью на 10 792 рублей с изменением индексации (выплаты бессрочные), а также задолженности по ежемесячным платежам в счет возмещения вреда здоровью в среднем 528 808 рублей.

Спустя годы Алексей стал спортсменом-параолимпийцем. В 2023 году он поступил подал в Железнодорожный районный суд Екатеринбурга иск о возмещении утраченного труда в результате причинения вреда здоровью. Истец пояснил, что на тот момент результат был ребенком и, соответственно, не имел дохода. Сейчас он работает спортсменом-инструктором и имеет право на перерасчет выплат, исходя из полученного заработка. По итогам МСЭ степень утраты профессиональной трудоспособности по профессии «спортсмен», «спортсмен-инструктор» в результате травмы ему установили в объеме 80 процентов.

Суд удовлетворил иск частично: взыскал с ОАО «РЖД» единовременное возмещение утренней заработки в результате причинения вреда здоровью за период с 16.06.2020 по 23.01.2024 – 1 480 400 рублей, расходы на нотариуса 1 690 рублей и ежемесячные бессрочные выплаты в качестве возмещения потери заработка 64 538 рублей. Сумма утраченного труда будет индексироваться пропорционально величине прожиточного минимума на душу населения.

Истец с расчетами компенсации не согласился и пошел в областной суд. Судебная коллегия по гражданским делам исследовала материалы дела, доводы стороны, подавшей апелляцию и пришла к выводу, что расчеты суммы суда по первой технологии были проведены верно.

Екатеринбург, Елена Васильева

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