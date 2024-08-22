22 школы Екатеринбурга попали в общероссийский рейтинг лучших школ

В ежегодный общероссийский рейтинг лучших школ по конкурентоспособности выпускников вошли 22 екатеринбургских учебных заведения. В рейтинге учитывается доля выпускников, успешно поступивших в престижные вузы России. При этом качество школьного образования оценивается по тому, как выпускник поступил в вуз: на бюджет, на платной основе или без вступительных экзаменов по результатам школьных олимпиад.
Всего в списке, составленном RAEX, фигурирует 300 российских школ. Первое место по Свердловской области и 19 место по России занял СУНЦ УрФУ. Больше половины (52%) его выпускников поступили в лучшие вузы на бюджет, а 31% – по результатам участия в олимпиадах. Гимназия № 9 заняла второе место в регионе и 50 строчку в российском рейтинге. Доля выпускников-бюджетников «девятки» составила 50,5 %, а олимпиадников – 21%. На третьем месте в Свердловской области и 72 место в России занял лицей № 130. В нем подготовили 65,4% выпускников, поступивших на бюджет, и 11,9 % олимпиадников.
Полный список лучших школ Екатеринбурга выглядит так:
1. СУНЦ УрФУ;
2. Гимназия № 9;
3. Лицей № 130;
4. Лицей № 110 имени Л.К. Гришиной;
5. Школа № 168;
6. Школа № 67 с углубленным изучением отдельных предметов;
7. Гимназия № 144;
8. Школа № 200 с углубленным изучением отдельных предметов;
9. Гимназия № 13;
10. Школа № 53 с углубленным изучением отдельных предметов;
11. Гимназия № 99;
12. Гимназия № 104 «Классическая гимназия»;
13. Лицей № 100;
14. Школа № 68 с углубленным изучением отдельных предметов;
15. Гимназия № 45;
16. Лицей № 159;
17. Лицей № 88;
18. Гимназия № 176;
19. Гимназия № 161;
20. Гимназия № 202 «Менталитет»;
21. Лицей № 180 «Полифорум»;
22. Гимназия № 35.
Екатеринбург, Ангелина Сергеева
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