На Уралмаше подняли огромный российский флаг

В Екатеринбурге установили 30-метровый флагшток, на котором развевается гигантский российский флаг. Он находится в сквере Дружбы народов на пересечении проспекта Космонавтов и улицы Фронтовых Бригад. Открытие объекта было приурочено ко Дню государственного флага России. В церемонии приняли участие мэр Алексей Орлов, районные чиновники, депутаты и ветераны, сообщили в пресс-службе мэрии.

Для флагштока изготовили полотнище триколора, площадь которого достигает 40 квадратных метров. Почетное право поднять государственный флаг доверили волонтерам творческого отряда «Штурм» и курсантам Уральского юридического института МВД РФ.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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