От 2 до 7 лет колонии: «Россети» напомнили о наказании за хищение энергооборудования

Специалисты филиала «Россети» – МЭС Урала рассказали, что хищение энергооборудования и приведение в негодность объектов электроэнергии являются серьезными преступлениями. Виновным может грозить лишение свободы или крупные штрафы.

Например, хищение металлических уголков на опорах ЛЭП может лишить их устойчивости и привести к аварии на сетях. За кражу виновника будут судить по 158 статье УК РФ (часть 1) и могут наказать штрафом, исправительными работами или лишением свободы на срок до 2 лет. А если последствия хищения нанесли энергообъекту значительный ущерб, в действие вступает статья 215.2 УК РФ «Приведение в негодность объектов жизнеобеспечения». Максимальное наказание по ней – лишение свободы на срок до 5 лет. В случае, если в результате противоправных действий погиб человек – срок заключения увеличивается до 7 лет.

Вдобавок попытка хищения может печально закончиться для нарушителя прямо на месте – вмешательство в работу энергообъектов чревато электротравмой. Согласно статистике, половина таких травм заканчиваются смертью.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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