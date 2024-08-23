На Сортировке автобус столкнулся с автомобилем (ФОТО)

Сегодня рано утром на перекрестке улиц Технической и Расточной попал в ДТП рейсовый автобус ПАЗ, ехавший по маршруту № 68 «Таганская – Хладокомбинат № 3».

Как сообщила пресс-служба ГИБДД, с автобусом столкнулся автомобиль «Шевроле». Водитель легковушки ехал по улице Технической на высокой скорости и вылетел на встречную полосу.

В ДТП пострадали 21-летний водитель «Шевроле» и 16-летний пассажир автобуса. С травмами различной степени тяжести они доставлены в больницы. В момент ДТП в салоне автобуса находилось 25 пассажиров.

В каком состоянии находился водитель «Шевроле» в момент автоаварии, будет установлено в больнице.

По факту ДТП проверку начала прокуратура.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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