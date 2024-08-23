Новых резидентов пространства Hi-Light найдут среди брендов UF LAB

В Екатеринбурге в рамках очередного дня Международной недели моды UF LAB прошел закрытый ночной показ в «Гринвиче» в пространстве российских брендов Hi-Light. Во время дефиле молодые дизайнеры со всей страны представили свои коллекции. Презентацию открыли управляющий партнер fashion-пространства Леонид Корысткин и вице-губернатор Свердловской области Дмитрий Ионин.

В показе участвовали Hard, Soda Moda, Umyarova, Sokolova Bogorodskya, My Atelier Dress и многие другие, всего 40 брендов.

Представители Hi-Light не исключили, что часть участвовавших в показе станут новыми резидентами модного пространства.

Сейчас в Hi-Light представлено больше 100 российских брендов в сегменте middle и middle up. Средний чек – порядка 12,5 тысячи рублей. С 2024 года fashion-пространство развивает электронную коммерцию: летом этого года заработал собственный маркетплейс, который охватывает все регионы России. Сейчас средняя посещаемость Hi-Light в месяц составляет 80 тысяч человек.

Екатеринбург, Елена Сычева

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