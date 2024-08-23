Женщина подала в суд на магазин у дома за то, что ей там не рады

Жительница Екатеринбурга подала в суд на магазин «Верный» рядом со своим домом – ей показалось, что продавцы там относятся к ней предвзято.

Как сообщили в пресс-службе облсуда, поводом для иска послужил эпизод грубого, по мнению истицы, обслуживания в магазине на улице Крауля, 4, в июне прошлого года. Кассир резким движением передала сдачу и чек, всунув ей в руку. К слову, к чеку тоже были претензии, покупатель не увидела в нем перечня товаров и ФИО кассира. Покупательница посчитала, что к ней отнеслись с пренебрежением, пожаловалась директору магазина, но ответ на претензию не получила.

Тогда женщина обратилась в Верх-Исетский суд Екатеринбурга с иском о компенсации морального вреда, который она оценила в 5 тысяч рублей. Истица пояснила, что является постоянным клиентом этого магазина, но чувствует, что продавцы ей там не рады. Посещать другие торговые точки она не может, потому что они далеко от дома.

Представить доказательства грубого обращения истец не смогла, поэтому в удовлетворении исковых требований ей было отказано. Свердловский областной суд по итогам апелляционного рассмотрения жалобы оставил решение в силе.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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