Уральский священник стал медалистом Чемпионата мира по гиревому спорту

Иеромонах Серафим (Шанин) из Алапаевска завоевал серебряную медаль Чемпионата мира по гиревому спорту. Турнир проходит сейчас в Кыргызстане, где собрались сильнейшие атлеты из 27 стран. Уральский священник выступает в составе сборной России в абсолютной возрастной категории.

В первый день соревнований иеромонах Серафим успешно выступил в дисциплине «толчок по длинному циклу» с двумя гирями весом по 24 кг. За десять минут он смог сделать 27 повторений – это второй результат среди всех участников. Завтра священника ждет следующий этап – «рывок».

Отметим, отец Серафим является автором нескольких рекордов мира, а два года назад стал чемпионом мира среди любителей.

Екатеринбург, Елена Сычева

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