российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 23 августа 2024, 15:10 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

На 10-летнего мальчика упала бетонная плита. Ребенок погиб

В Алапаевске сегодня днем погиб десятилетний мальчик. Вместе с друзьями они перелезли через забор на частную территорию на улице Володарского. Там находились стройматериалы. Ребята бегали между бетонных плит, и одна из них упала на школьника, от полученных травм тот скончался на месте.

«Семья, в которой воспитывался погибший подросток, является многодетной, на учетах в органах системы профилактики не состояла, по месту жительства семья характеризуются положительно», – сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Ведомство проводит проверку по факту гибели мальчика.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия, Скандалы и происшествия,