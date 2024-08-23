На 10-летнего мальчика упала бетонная плита. Ребенок погиб

В Алапаевске сегодня днем погиб десятилетний мальчик. Вместе с друзьями они перелезли через забор на частную территорию на улице Володарского. Там находились стройматериалы. Ребята бегали между бетонных плит, и одна из них упала на школьника, от полученных травм тот скончался на месте.

«Семья, в которой воспитывался погибший подросток, является многодетной, на учетах в органах системы профилактики не состояла, по месту жительства семья характеризуются положительно», – сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Ведомство проводит проверку по факту гибели мальчика.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube