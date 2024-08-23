Боец-кулачник подписал контракт с футбольным клубом из Екатеринбурга

Российский боец кулачных боев Гаджи Автомат, известный по своим выступлениям в кулачной лиге RCC Hard, подписал контракт с футбольным клубом из Екатеринбурга. Речь о ФК «СиндЕкат», который играет в российской медийной футбольной лиге MFL, чемпионат в рамках которой пройдёт в пятый раз.

Гаджи будет играть в связке с экс-капитаном «Урала» Артемом Фидлером, бывшим игроком сборной России и ФК «Зенит» Олегом Шатовым, в активе которого три победы на чемпионате России, два Кубка Росси и два Суперкубка России.

Гаджи уже имеет футбольный опыт – один сезон он отыграл за московскую команду «Кони» на позиции нападающего и отметился одним голом и одной передачей. Всего же он провел на поле восемь матчей.

«Кубок Надежды», в котором играет «СиндЕкат», стартует 30 августа.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube