На станции метро «Площадь 1905 года» заменили выходные турникеты

Сегодня ночью в екатеринбургском метрополитене на станции «Площадь 1905 года» заменили выходные турникеты. Новое оборудование должно было появиться еще до Дня города, но установили его только сейчас.

В пресс-службе метро уточнили, что следующие выходные турникеты на «Геологической», «Динамо» и «Уральской» заменят до конца 2024 года. На остальных станциях – уже в следующем году.

Напомним, Екатеринбургский метрополитен начал модернизацию оборудования с конца прошлого года. Современные входные турникеты работают на станциях «Геологическая», «Площадь 1905 года», «Проспект Космонавтов», «Динамо», «Уральская», «Машиностроителей». На новых смарт-турникетах предусмотрена возможность оплаты проезда банковскими картами, транспортной «Екартой», социальной картой Свердловской области и платежным QR-кодом. От жетонов Екатеринбургский метрополитен планирует полностью отказаться в 2025 году. Турникеты оснащены дисплеями и световыми индикаторами, а створки, пропускающие пассажиров, сделаны из ударопрочного стекла и нержавеющей стали.

Одна из опций современного оборудования – оплата по биометрии. Оборудование будет считывает черты лица человека и посылать сигнал в банк – деньги с личного счета пассажира будут списываться автоматически. В тестовом режиме система заработает в октябре на станции «Чкаловская». На остальных станциях оборудование появится до конца 2024 года.

По словам Андрея Панаиотиди, новые турникеты позволили сократить время оплаты, и в подземке больше не скапливаются очереди пассажиров в часы пик. Модернизация завершится в ноябре 2024 года на станции «Чкаловская». Общая стоимость работ составит порядка 300 миллионов рублей.

Также метрополитен продолжает капитальный ремонт устаревших поездов. Сейчас в работе находится два состава. Специалисты обследуют вагоны, заменят всю электрику, колесные пары и рамы, а также восстановят двигатель и сделают новый интерьер в салонах, переоборудуют кабину машиниста. Обновленные вагоны вернутся в Екатеринбург к концу года. Тогда парк метрополитена будет включать 17 четырехвагонных составов, срок службы которых продлится до 2035 года. Это позволит сократить время между прибытиями в пиковые часы с 4 минут до 3 минут 30-40 секунд.

Екатеринбург, Дарья Деменева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube