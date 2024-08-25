Названы лучшие стрелки России (ФОТО)

В Екатеринбурге сегодня завершились соревнования для специальных подразделений силовых ведомств и спортивно-патриотических клубов «Вызов».

По итогам трех дней состязаний, в ходе которых команды демонстрировали мастерство в тактической стрельбе и специальных упражнениях по захвату зданий, освобождению условных заложников, ночной работе снайперов и так далее, лучшей стала команда спортивного клуба «Архангел Михаил 1», второе место заняла команда Росгвардии, а на третьем – стрелки из спортивного клуба «Архангел Михаил 2».

Победителей награждали полпред президента России в УрФО Владимир Якушев и председатель Федерации практической стрельбы Свердловской Владимир Титов.

Сейчас для зрителей и участников выступает заслуженый артист России Александр Маршал.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube