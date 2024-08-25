Названы лучшие стрелки России (ФОТО)

В Екатеринбурге сегодня завершились соревнования для специальных подразделений силовых ведомств и спортивно-патриотических клубов «Вызов».
По итогам трех дней состязаний, в ходе которых команды демонстрировали мастерство в тактической стрельбе и специальных упражнениях по захвату зданий, освобождению условных заложников, ночной работе снайперов и так далее, лучшей стала команда спортивного клуба «Архангел Михаил 1», второе место заняла команда Росгвардии, а на третьем – стрелки из спортивного клуба «Архангел Михаил 2».
Победителей награждали полпред президента России в УрФО Владимир Якушев и председатель Федерации практической стрельбы Свердловской Владимир Титов.
Сейчас для зрителей и участников выступает заслуженый артист России Александр Маршал.
Екатеринбург, Елена Сычева
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2024, РИА «Новый День»