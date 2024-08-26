В ДТП на сельской дороге погибла девочка. За рулем был пьяный друг ее отца (ФОТО)

В ДТП на автодороге Малахова – Горбуновское в Ирбитском районе погибла 15-летняя девочка. Она ехала на автомобиле со своим отцом и его другом.

Как сообщили в ГИБДД, трагедия произошла вчера в 22 часа 10 минут. Автомобиль «Форд Фокус» столкнулся с попутным трактором с прицепом. Девочка погибла на месте, у ее отца сломан позвоночник, а у водителя – открытая черепно-мозговая травма. У обоих взрослых установлено наличие алкоголя в крови.

Прокуратура начала проверку.

Ирбит, Елена Владимирова

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